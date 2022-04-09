«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»

«Арсенал» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии проиграл «Брайтону» со счетом 1:2. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Голы в составе гостей забили Леандро Троссард и Энок Мвепу. Единственный мяч «канониров» на 89-й минуте забил Мартин Эдегор.

«Арсенал» занимает пятое место в таблице АПЛ. «Брайтон» — на 11-й строчке.