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«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Арсенал» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии проиграл «Брайтону» со счетом 0:2.
Фото Reuters

«Арсенал» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии проиграл «Брайтону» со счетом 1:2. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Голы в составе гостей забили Леандро Троссард и Энок Мвепу. Единственный мяч «канониров» на 89-й минуте забил Мартин Эдегор.

«Арсенал» занимает пятое место в таблице АПЛ. «Брайтон» — на 11-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
09 апр, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:2
Брайтон & Хоув
Голы
Троссар, 28 (0:1), Мвепу, 66 (0:2), Эдегор, 89 (1:2)
Арсенал
Рамсдейл Джака Габриэл Магальяйнс Уайт Седрик Суариш Смит-Роу (Нкетиа, 62) Локонга Эдегор Мартинелли (Пепе, 74) Ляказетт Сака
Брайтон & Хоув
Санчес Кукурелья Данк Велтман Макаллистер Биссума (Лаллана, 74) Кайседо Гросс Мвепу (Лемпти, 77) Уэлбек Троссар (Уэбстер, 85)
Предупреждения
Эдегор 39’, Сака 50’, Локонга 82’  -  Биссума 35’, Гросс 40’, Кайседо 52’, Санчес 90’
Судьи
Кут (Англия)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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6:0! «Челси» с теннисным счетом победил «Саутгемптон»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
12
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
13
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 1 : 2
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 0 : 6
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 0 : 3
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

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