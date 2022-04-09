6:0! «Челси» с теннисным счетом победил «Саутгемптон»

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Синие» на выезде выиграли с теннисным счетом — 6:0.

По дублю сделали нападающие Тимо Вернер и Кай Хавертц. По голу в свой актив записал Маркос Алонсо и Мэйсон Маунт.

Вернер не забивал в чемпионате Англии на протяжении 9 матчей — 2 октября он забил дома как раз «Саутгемптону» (3:1).

Преимущество в четыре гола команда Томаса Тухеля добыла уже к 31-й минуте. История АПЛ знает лишь один случай, когда четыре в гостях забивали быстрее — тоже отметился «Челси»: в 2011-м против «Болтона» (27 минут)

«Челси» набрал 62 очка и остается на третьем месте в турнирной таблице.

«Саутгемптон» не может выиграть на протяжении пяти матчей, потерпев четыре поражения на этом отрезке. Команда опустилась на 13-е место (36 очков).