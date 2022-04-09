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6:0! «Челси» с теннисным счетом победил «Саутгемптон»

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 апреля. «Саутгемптон» — «Челси» — 0:6.
Фото Reuters

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Синие» на выезде выиграли с теннисным счетом — 6:0.

По дублю сделали нападающие Тимо Вернер и Кай Хавертц. По голу в свой актив записал Маркос Алонсо и Мэйсон Маунт.

Вернер не забивал в чемпионате Англии на протяжении 9 матчей — 2 октября он забил дома как раз «Саутгемптону» (3:1).

Преимущество в четыре гола команда Томаса Тухеля добыла уже к 31-й минуте. История АПЛ знает лишь один случай, когда четыре в гостях забивали быстрее — тоже отметился «Челси»: в 2011-м против «Болтона» (27 минут)

«Челси» набрал 62 очка и остается на третьем месте в турнирной таблице.

«Саутгемптон» не может выиграть на протяжении пяти матчей, потерпев четыре поражения на этом отрезке. Команда опустилась на 13-е место (36 очков).

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
09 апр, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:6
Челси
Голы
Алонсо, 8 (0:1), Маунт, 16 (0:2), Вернер, 21 (0:3), Хаверц, 31 (0:4), Вернер, 49 (0:5), Маунт, 54 (0:6)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Салису Беднарек Ромеу (Валери, 36) Уорд-Проуз Армстронг Ливраменто (Смоллбоун, 73) Армстронг (Диалло, 46) Адамс Эль-Юнусси
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен Тиагу Силва (Джеймс, 63) Канте Ковачич Лофтус-Чик Маунт (Зиеш, 69) Хаверц (Пулишич, 46) Вернер
Предупреждения
Беднарек 60’  - 
Судьи
Френд (Англия)
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
09 апр, 17:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
0:3
Лидс
Голы
Рафинья, 21 (0:1), Родриго, 73 (0:2), Харрисон, 85 (0:3)
Уотфорд
Фостер Камара Кико Фемения Самир Кабаселе Луза Сиссоко Куцка (Кайембе, 72) Жоау Педру (Кинг, 81) Сарр Кучо Эрнандес (Деннис, 39)
Лидс
Мелье Эйлинг Кох Купер Льоренте Даллас Клих (Филлипс, 59) Рафинья (Саммервилл, 83) Родриго Джеймс (Гринвуд, 67) Харрисон
Предупреждения
Луза 57’, Сиссоко 80’  - 
Судьи
Марринер (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Тимо Вернер
ФК Саутгемптон
ФК Челси
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
12
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
13
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 1 : 2
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 0 : 6
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 0 : 3
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
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