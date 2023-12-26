«Ареснал» готов продать Нкетиа за 46 миллионов евро

Форвард Эдди Нкетиа может покинуть «Арсенал», сообщает Football Insider.

По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться с 24-летним игроком сборной Англии за 46 миллионов евро. Сообщалось, что форвардом интересуются «Вест Хэм», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Нкетиа провел 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.