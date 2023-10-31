Сборная России поздравила Мартинеса с вручением приза Льва Яшина

Пресс-служба сборной России поздравила вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с получением призе Льва Яшина.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения «Золотого мяча». Поздравляем», — говорится в сообщении.

Мартинес получил награду лучшего голкипера года на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023. В борьбе за приз 31-летний голкипер обошел Тибо Куртуа, Аарона Рамсдейла, Доминика Ливаковича, Марк-Андре тер Штегена, Майка Меньяна, Яссина Буну, Андре Онана, Эдерсона и Бриса Самба.

В прошлом году сборная Аргентины с Мартинесом выиграла ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, пенальти 4:2). Игрока признали лучшим голкипером турнира.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.