АПЛ может перенести все матчи, запланированные с 28 по 30 декабря
20 декабря представители клубов АПЛ проведут собрание, посвященное ситуации с коронавирусом.
По информации The Telegraph, на собрании будут обсуждаться темпы вакцинации игроков АПЛ, ковид-протоколы, отложенные матчи, а также новые даты проведения перенесенных встреч.
В АПЛ решили, что не станут урезать зарплату непривитым игрокам, но на собрании будут обсуждаться другие меры воздействия на них. Также лига может запретить необязательные контакты между непривитыми и привитыми игроками. Непривитых игроков могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке и путешествовать отдельно от остальных игроков.
Сообщается, что АПЛ может перенести все матчи с 28 по 30 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/20/premier-league-meeting-four-key-covid-issues-clubs-gather-discuss/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю