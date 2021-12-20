АПЛ может перенести все матчи, запланированные с 28 по 30 декабря

20 декабря представители клубов АПЛ проведут собрание, посвященное ситуации с коронавирусом.

По информации The Telegraph, на собрании будут обсуждаться темпы вакцинации игроков АПЛ, ковид-протоколы, отложенные матчи, а также новые даты проведения перенесенных встреч.

В АПЛ решили, что не станут урезать зарплату непривитым игрокам, но на собрании будут обсуждаться другие меры воздействия на них. Также лига может запретить необязательные контакты между непривитыми и привитыми игроками. Непривитых игроков могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке и путешествовать отдельно от остальных игроков.

Сообщается, что АПЛ может перенести все матчи с 28 по 30 декабря.