Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» и намерен бороться за место в составе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не хочет покидать клуб, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

По информации источника, 29-летний англичанин намерен бороться за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.