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Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» и намерен бороться за место в составе

13:49
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не хочет покидать клуб, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

По информации источника, 29-летний англичанин намерен бороться за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/David_Ornstein/status/1472864433609314315

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Карен Саркисян все материалы автора

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