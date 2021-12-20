Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» и намерен бороться за место в составе
13:49
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не хочет покидать клуб, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.
По информации источника, 29-летний англичанин намерен бороться за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/David_Ornstein/status/1472864433609314315
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