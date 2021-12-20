Жота высказался о ничьей в матче «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«У них не было матчей две недели, а мы все это время играли. Была довольно интенсивная игра. Играть вдесятером в конце матча непросто. Удаление Робертсона? Что есть, то есть. В этот момент мы потеряли ритм, но в футболе такое случается.

Справедлива ли ничья? Трудно говорить о справедливости в футболе. Учитывая количество моментов у обеих команд, одно очко — это нормально», — приводит слова нападающего Sky Sports.

«Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 26 очков.