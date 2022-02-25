Антонио Конте опроверг слухи об уходе из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу информации о том, что он может покинуть лондонский клуб.

«У меня нет разногласий с руководством «Тоттенхэма». Они доказывают мне ежедневно, что уважают меня. Поэтому я привязан к клубу.

В клубе довольны моей работой. Проблема в том, что я перфекционист. Я никогда не радуюсь после поражений», — цитирует Конте Sky Sports.

«Тоттенхэм» после 24 туров АПЛ набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти играх.