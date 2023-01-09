Антони попал в ДТП 31 декабря

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони попал в автомобильную аварию 31 декабря 2022 года, сообщает The Sun.

По информации источника, Антони разбил свой «БМВ» X6 рядом со своим домом. Бразилец не справился с управлением автомобиля на темной и влажной дороге. Отмечается, что, кроме него, в ДТП никто не участвовал. В крови Антони не выявили следов алкоголя.

Сообщается, что после ДТП игрок был в шоковом состоянии и пропустил матч с «Борнмутом» (3:0). Также после матча с «Эвертоном» (3:1) в Кубке Англии игрок заявил о пренесенном недавно шоке, но не уточнил, о чем идет речь.