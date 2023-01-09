В «Челси» не собираются увольнять Поттера

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжит работу в лондонском клубе, несмотря на низкие результаты команды, сообщает журналист Бэн Джейкобс в своих соцсетях.

По информации источника, руководство «Челси» уверено в тренерских качествах Поттера. Отмечается, что при трудоустройстве наставник потребовал гарантию, что ему дадут время.

Поттер стал главным тренером «Челси» в сентябре 2022 года, сменив на этом посту Томаса Тухеля.

В матче 1/32 Кубка Англии «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел с турнира. В турнирной таблице АПЛ синие идут на 10-й строчке, набрав 25 очков.