Алан Ширер считает, что «Челси» срочно нужно прибавлять

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер недоволен игрой «Челси» в матче 1/32 Кубка страны против «Манчестер Сити» (0:4).

«Челси» был далек от идеала сегодня. Их впереди ждут два важных матча в чемпионате — с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас». Они срочно должны прибавить. Знаю, есть травмы, но это никак не мешает оставшимся игрокам выступать с честью и выкладываться на поле. А этого не видно», — цитирует Ширера BBC Sport.

«Челси» из-за поражения закончил выступление в турнире. В турнирной таблице АПЛ «синие» идут на 10-й строчке.