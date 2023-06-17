Анри сравнил Хаверца с Ван Перси

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри сравнил полузащитника «Челси» Кая Хаверца с экс-форвардом «канониров» Робином Ван Перси.

«Иногда Хаверц немного напоминает мне Робина — игрой спиной к воротам, тем, как он умеет держать мяч. Теперь нужно убедиться, что он сможет превратить это умение в большее количество голов, потому что на этом можно сыграть», — сказал Анри в интервью CBS Sports.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заинтересован в трансфере 24-летнего немца, но «Челси» отклонил первое предложение конкурента по АПЛ. Утверждается, что «синие» требуют за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Хаверц забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.