Анри предупреждал Лукаку о возможных сложностях в «Челси»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри сообщил, что предупреждал Ромелу Лукаку о возможных сложностях в «Челси».

«Когда он переходил, мы общались, и я сказал ему, что при Томасе Тухеле у него будут проблемы, потому что его стиль отличается от манеры Тухеля. Ромелу не любит искать мячи, он любит их получать и делать то, что требуется. Адаптируется ли он к Поттеру? У того и так проблемы в команде, — цитирует слова Анри CBS Sports.

В этом сезоне 29-летний бельгиец провел 11 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 1 ассист.