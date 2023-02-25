Энцо Фернандес оценил стоимость своего перехода в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мнением о стоимости своего трансфера.

Аргентинец перешел из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро.

«Эти цифры не имеют ко мне никакого отношения. Это часть футбола. Моя работа заключается в том, чтобы полностью выкладываться. Моя работа состоит в том, чтобы выходить и выкладываться полностью», — сказал Фернандес The Guardian.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 23 турах АПЛ.