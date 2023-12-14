Канчельскис: «Наступили нехорошие времена для «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил положение английской команды.
«Наступили нехорошие времена для «Манчестера», но жизнь продолжается. Честно говоря, не ожидал, не предполагал такого результата. Думал, «Бавария» и «МЮ» выйдут. Но это футбол — нужно выходить и обыгрывать. Сейчас навряд ли будут изменения в тренерском штабе. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное — зацепиться за четвертое место, чтобы играть в ЛЧ. Кардинальных изменений не должно быть», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.
После 16 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|16
|10
|3
|3
|38-18
|33
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|16
|8
|2
|6
|33-21
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|3
|7
|26-26
|21
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Челси
|16
|5
|4
|7
|26-26
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|13
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|13
|1
|4