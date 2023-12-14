Канчельскис: «Наступили нехорошие времена для «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил положение английской команды.

«Наступили нехорошие времена для «Манчестера», но жизнь продолжается. Честно говоря, не ожидал, не предполагал такого результата. Думал, «Бавария» и «МЮ» выйдут. Но это футбол — нужно выходить и обыгрывать. Сейчас навряд ли будут изменения в тренерском штабе. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное — зацепиться за четвертое место, чтобы играть в ЛЧ. Кардинальных изменений не должно быть», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.