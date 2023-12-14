Фоден заявил, что никогда не думал об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, задумывался ли об уходе из клуба, когда был в академии клуба.

«Нет, честно. Я всегда видел себя игроком. Я всегда думал, что если буду работать достаточно усердно, а я знаю, на что способен, я смогу пробиться в команду. Со временем я начал получать больше минут», — приводит слова Фодена City Extra.

23-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач.