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Фоден заявил, что никогда не думал об уходе из «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, задумывался ли об уходе из клуба, когда был в академии клуба.

«Нет, честно. Я всегда видел себя игроком. Я всегда думал, что если буду работать достаточно усердно, а я знаю, на что способен, я смогу пробиться в команду. Со временем я начал получать больше минут», — приводит слова Фодена City Extra.

23-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 16 8 2 6 33-21 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 - : -
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
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Бернли – Эвертон
 - : -
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Арсенал – Брайтон
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