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Алиссон поблагодарил за поддержку после смерти отца

04:52
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон обратился к фанатам после гибели отца.

В четверг, 25 февраля, стало известно, что папа футболиста Жозе Бекер найден мертвым. Мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Бекера только утром. Причина смерти пока не сообщается. Возможно, он утонул, нырнув в воду.

«Я хотел бы поблагодарить всех за сообщения и дань уважения моему любимому отцу», — написал голкипер в Twitter. — Наша семья чувствует себя любимой всеми! Да благословит Бог жизнь каждого!"

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