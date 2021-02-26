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16-летний футболист АПЛ дисквалифицирован за хранение запрещенного препарата

00:07

Футболист клуба английской премьер-лиги дисквалифицирован на девять месяцев за хранение запрещенного препарата, сообщает The Sun. У футболиста, чье имя не разглашается, обнаружен дозатор с гормоном роста соматропин.

Препарат обнаружила хозяйка дома, в котором жил футболист. При этом на полу были найдены защитные колпачки для игл.

Обвинения игроку были выдвинуты 8 июля 2020 года, когда тому было 15 лет. Срок дисквалификации отсчитывается с 7 августа, в футбол он сможет вернуться 7 мая.

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