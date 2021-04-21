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Алекс Фергюсон может получить больше полномочий в «МЮ»

17:08
Алекс Фергюсон. Фото AFP
Алекс Фергюсон. Фото AFP
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В «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант того, чтобы предоставить бывшему тренеру команды Алексу Фергюсону больше полномочий, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство клуба хочет, чтобы 79-летний специалист больше участвовал в трансферных вопросах после того, как «МЮ» покинет исполнительный директор Эд Вулворд. 20 апреля манкунианцы объявили о том, что он подал в отставку после провала в Суперлиге.

Напомним, Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986-го по 2013 год.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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