Алекс Фергюсон может получить больше полномочий в «МЮ»

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант того, чтобы предоставить бывшему тренеру команды Алексу Фергюсону больше полномочий, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство клуба хочет, чтобы 79-летний специалист больше участвовал в трансферных вопросах после того, как «МЮ» покинет исполнительный директор Эд Вулворд. 20 апреля манкунианцы объявили о том, что он подал в отставку после провала в Суперлиге.

Напомним, Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986-го по 2013 год.