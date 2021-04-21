«Тоттенхэм» контактировал с представителями главного тренера «Атлетика»
16:29
«Тоттенхэм» контактировал с представителями главного тренера «Атлетика» Марселино, сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство «шпор» рассматривает кандидатуру 55-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Сообщается, что контракт Марселино с «Атлетиком» действует до лета 2022 года и его переход в «Тоттенхэм» не обойдется английскому клубу дорого.
Марселино возглавляет «Атлетик» с января 2021 года. При нем команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв в финале «Барселону» (3:2).
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2529253/2021/04/21/director-of-football-an-option-for-spurs-marcelino-on-long-list-for-manager/
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю