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«Тоттенхэм» контактировал с представителями главного тренера «Атлетика»

16:29
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«Тоттенхэм» контактировал с представителями главного тренера «Атлетика» Марселино, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «шпор» рассматривает кандидатуру 55-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Сообщается, что контракт Марселино с «Атлетиком» действует до лета 2022 года и его переход в «Тоттенхэм» не обойдется английскому клубу дорого.

Марселино возглавляет «Атлетик» с января 2021 года. При нем команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв в финале «Барселону» (3:2).

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2529253/2021/04/21/director-of-football-an-option-for-spurs-marcelino-on-long-list-for-manager/

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