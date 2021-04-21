Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» планирует выкупить Райана у «Брайтона»

17:27
Теги:

«Арсенал» планирует выкупить вратаря Мэттью Райана у «Брайтона», сообщает Football Insider.

По информации источника, покупка 29-летнего австралийца обойдется «канонирам» в 5 миллионов фунтов.

Райан перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. Голкипер провел 13 матчей в составе лондонцев, пропустив 21 мяч. 2 встречи из 13 футболист провел на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австралийца в 5,4 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-arsenal-close-to-5m-new-signing-after-breakthrough-in-talks/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд