«Арсенал» планирует выкупить Райана у «Брайтона»

«Арсенал» планирует выкупить вратаря Мэттью Райана у «Брайтона», сообщает Football Insider.

По информации источника, покупка 29-летнего австралийца обойдется «канонирам» в 5 миллионов фунтов.

Райан перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. Голкипер провел 13 матчей в составе лондонцев, пропустив 21 мяч. 2 встречи из 13 футболист провел на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австралийца в 5,4 миллиона фунтов.