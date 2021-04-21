«Арсенал» планирует выкупить Райана у «Брайтона»
17:27
«Арсенал» планирует выкупить вратаря Мэттью Райана у «Брайтона», сообщает Football Insider.
По информации источника, покупка 29-летнего австралийца обойдется «канонирам» в 5 миллионов фунтов.
Райан перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. Голкипер провел 13 матчей в составе лондонцев, пропустив 21 мяч. 2 встречи из 13 футболист провел на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австралийца в 5,4 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-arsenal-close-to-5m-new-signing-after-breakthrough-in-talks/
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