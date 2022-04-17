Серхио Агуэро не считает игру Роналду лучше, чем у Месси

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.