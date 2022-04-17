Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру своей команды после поражения в матче против «Брайтона» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

«Непростой была игра, мы понимали это. Я видел игру «Брайтона» против «Арсенала», мы знали, что это будет тактический матч. Но ничейный результат был бы более справедлив. Мы играли медленно. Может быть, сказалась жара. Это был плохой матч», — передает слова Конте Sky Sports.

Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице (57 очков). 23 апреля они встретятся с «Брентфордом» в матче АПЛ.