Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал чемпионом Англии в пятый раз. Его команда досрочно завоевала титул после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» (1:2).

Для 32-летнего аргентинца это 15-й трофей в составе «Сити». Он выступает за команду с 2011 года. Также он имеет больше титулов чемпиона АПЛ, чем любой другой игрок не из Европы.

По окончании текущего сезона Агуэро покинет «Сити». Перед стадионом клуба будет установлена статуя в его честь.