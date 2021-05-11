Агуэро — рекордсмен по чемпионским титулам в АПЛ среди игроков из Европы
22:43
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал чемпионом Англии в пятый раз. Его команда досрочно завоевала титул после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» (1:2).
Для 32-летнего аргентинца это 15-й трофей в составе «Сити». Он выступает за команду с 2011 года. Также он имеет больше титулов чемпиона АПЛ, чем любой другой игрок не из Европы.
По окончании текущего сезона Агуэро покинет «Сити». Перед стадионом клуба будет установлена статуя в его честь.
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