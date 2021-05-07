Агент Вайналдума заявил о готовности к переговорам с «Баварией»
11:59
Агент полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума, Хамфри Нийман заявил о готовности к переговорам с «Баварией».
«Вайналдум может стать свободным агентом, перед ним открыты все двери. «Бавария» — великий клуб. Если в Мюнхене интересуются Джорджиньо, то могут вступать с нами в переговоры», — приводит Sport1 слова Ниймана.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 46 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт 30-летнего голландца с английским клубом действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/transfermarkt/2021/05/fc-bayern-berater-von-georginio-wijnaldum-mit-ueberraschender-ansage?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app
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