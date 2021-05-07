Агент Вайналдума заявил о готовности к переговорам с «Баварией»

Агент полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума, Хамфри Нийман заявил о готовности к переговорам с «Баварией».

«Вайналдум может стать свободным агентом, перед ним открыты все двери. «Бавария» — великий клуб. Если в Мюнхене интересуются Джорджиньо, то могут вступать с нами в переговоры», — приводит Sport1 слова Ниймана.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 46 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт 30-летнего голландца с английским клубом действует до конца июня 2021 года.