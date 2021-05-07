Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Агент Вайналдума заявил о готовности к переговорам с «Баварией»

11:59
Теги:

Агент полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума, Хамфри Нийман заявил о готовности к переговорам с «Баварией».

«Вайналдум может стать свободным агентом, перед ним открыты все двери. «Бавария» — великий клуб. Если в Мюнхене интересуются Джорджиньо, то могут вступать с нами в переговоры», — приводит Sport1 слова Ниймана.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 46 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт 30-летнего голландца с английским клубом действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/transfermarkt/2021/05/fc-bayern-berater-von-georginio-wijnaldum-mit-ueberraschender-ansage?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Канада на ЮЧМ: пока 6:5
Подросток напал на девочку в лифте в Новосибирске
Представитель Бузовой рассказал о ее состоянии после операции
Какой планете соответствует ваше имя и что это означает

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд