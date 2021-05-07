«МЮ» хочет в ближайшее время продлить контракт с Кавани

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани в ближайшее время, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По данным источника, руководство английского клуба предлагает игроку соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. Нынешний контракт истекает по окончании сезона-2020/21. Отмечается, что «Бока Хуниорс» готова предложить аргентинцу соглашение до 2023 года.

#ManchesterUnited are confident to reach an agreement with Edinson #Cavani to extend the contract until 2022. #BocaJuniors have offered a contract until December 2023, but #MUFC are pushing to close the deal soon. #transfers #mutd — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 7, 2021

Вчера, 6 мая, в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Ромой» (2:3) футболист забил два гола и помог команде выйти в финал турнира.