«МЮ» хочет в ближайшее время продлить контракт с Кавани
11:32
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани в ближайшее время, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
По данным источника, руководство английского клуба предлагает игроку соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. Нынешний контракт истекает по окончании сезона-2020/21. Отмечается, что «Бока Хуниорс» готова предложить аргентинцу соглашение до 2023 года.
Вчера, 6 мая, в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Ромой» (2:3) футболист забил два гола и помог команде выйти в финал турнира.
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