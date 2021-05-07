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Стала известна дата начала следующего сезона в Англии

13:05

Следующий сезон в английской премьер-лиги начнется 14 августа, информирует сайт соревнований. Завершится турнир 22 мая 2022 года. Полный календарь из 380 матчей сезона-2021/22 будет объявлен 16 июня.

Первое место в таблице этого сезона занимает «Манчестер Сити», у которого 80 очков после 34 туров. Команда досрочно станет чемпионами Англии, если в субботу обыграют дома «Челси».

Действующим чемпионом является «Ливерпуль».

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