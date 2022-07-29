«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом Педру Нету из «Вулверхэмптона»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает Fichajes.

По данным источника, изначально «красные дьяволы» нацелились на Антони из «Аякса», но после того как голландский клуб увеличил цену за игрока, они переключили свое внимание на португальского нападающего «волков».

В минувшем сезоне 22-летний Нету сыграл за «Вулверхэмптон» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.