Аэропорт Ливерпуля пошутил над нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть манкунианский клуб.

«Не терпится покинуть Манчестер, но хочется избежать очередей? Мы с радостью приглашаем Криштиану Роналду в аэропорт, где все быстрее, проще и дружелюбнее. У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим», — говорится в публикации в Twitter аэропорта Ливерпуля.

Напомним, что Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Интерес к нападающему проявляют «Бавария», «ПСЖ» и «Рома».

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.