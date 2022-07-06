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Аэропорт Ливерпуля — о Роналду: «Не терпится покинуть Манчестер? У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим»

Аэропорт Ливерпуля пошутил над нападающим «Манчестер Юнайтед» Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Аэропорт Ливерпуля пошутил над нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть манкунианский клуб.

«Не терпится покинуть Манчестер, но хочется избежать очередей? Мы с радостью приглашаем Криштиану Роналду в аэропорт, где все быстрее, проще и дружелюбнее. У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим», — говорится в публикации в Twitter аэропорта Ливерпуля.

Напомним, что Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Интерес к нападающему проявляют «Бавария», «ПСЖ» и «Рома».

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/LPL_Airport/status/1544606758743703553
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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