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Экс-защитник сборной Англии Миллз: «Месси величайший. Но вряд ли бы его сейчас взяли в топ-клуб АПЛ»

Бывший защитник сборной Англии считает, что Месси не взяли бы в топ-клуб РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз назвал нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом. Однако он считает, что 35-летнего аргентинца не взяли бы в топ-клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Взяли бы вы сейчас величайшего футболиста на моей памяти Месси? Я не наблюдал воочию за игрой Кройффа, Марадоны, но Лионель — лучший игрок из тех, кого я видел. Знаю, что показатели Роналду могут быть чуть лучше, что он лучше проявляет себя в важных играх и все такое, но с точки зрения чистого футбольного мастерства Месси величайший. Но вряд ли бы его сейчас взяли в топ-клуб АПЛ».

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/talkSPORT/status/1544430920706338817
Лионель Месси
Футбол
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