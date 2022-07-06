Экс-защитник сборной Англии Миллз: «Месси величайший. Но вряд ли бы его сейчас взяли в топ-клуб АПЛ»
Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз назвал нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом. Однако он считает, что 35-летнего аргентинца не взяли бы в топ-клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Взяли бы вы сейчас величайшего футболиста на моей памяти Месси? Я не наблюдал воочию за игрой Кройффа, Марадоны, но Лионель — лучший игрок из тех, кого я видел. Знаю, что показатели Роналду могут быть чуть лучше, что он лучше проявляет себя в важных играх и все такое, но с точки зрения чистого футбольного мастерства Месси величайший. Но вряд ли бы его сейчас взяли в топ-клуб АПЛ».
В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -