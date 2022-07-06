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Сегодня, 20:24

Стерлинг хочет быть ключевым игроком «Челси» и нацелен на «Золотой мяч»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в «Челси», сообщает BBC.

По информации источника, 27-летний англичанин согласовал условия контракта с «горожанами».

Отмечается, что нападающий впечатлен идеями главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля и предложенной ему ролью.

При этом Стерлинг хочет быть ключевым игроком «синих» и ставит перед собой задачу получить «Золотой мяч».

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/61942360?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Рахим Стерлинг
Футбол
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Рахим Стерлинг согласовал условия контракта с «Челси». Он будет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
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