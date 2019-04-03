Абрамович впервые за 10 лет не выкупил ложу на стадионе"Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе команды "Стэмфорд Бридж", информирует The Times.

Абрамович тратил от 1 до 3 миллионов фунтов стерлингов на корпоративные ложи на "Стэмфорд Бридж" каждый год с 2011 года, но не сделал этого в прошлом году.

Решение владельца "Челси" не выкупать ложу связано, по данным издания, с тем, что он собирается продать клуб. Напомним, что в прошлом году сообщалось о том, что из-за давления со стороны британских властей Абрамович хочет избавиться от "Челси". Также говорилось, что у бизнесмена могут и вовсе конфисковать клуб.

В сентябре Bloomberg сообщил, что российский миллиардер готов расстаться с "Челси" за 3 миллиарда фунтов. При этом сам Абрамович в 2003 году приобрел клуб за 140 миллионов фунтов.

Также известно, что у Абрамовича есть трудности с продлением британской визы, а у "Челси" – с УЕФА. На днях Союз европейских футбольных ассоциаций отклонил апелляцию лондонского клуба по поводу запретана регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон. Такое наказание УЕФА наложил на синих из-за нарушений при осуществлении переходов 29 молодых футболистов.

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