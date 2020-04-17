9 клубов АПЛ выступают за завершение сезона к 30 июня

Клубы английской премьер-лиги в пятницу обсудят, как закончить сезон, который был прерван из-за коронавируса. По информации Yahoo! Sports, 9 клубов за завершение чемпионата к 30 июня. Связано это с рядом финансовых вопросов, в том числе завершению действующих контрактов у нескольких ведущих игроков, а также смене технического спонсора, как это предстоит «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и «Уотфорду».

Ранее руководство АПЛ уже заявило, что игры не возобновятся, пока это не будет безопасно и уместно.

Альтернативой крайнему сроку является окончание сезона с таким положением в таблица, как есть сейчас. Однако этот вариант может вызвать жалобы и потенциальные правовые проблемы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется