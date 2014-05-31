"Ливерпуль" продаст Борини

Нападающий "Ливерпуля" Фабио Борини ближайшим летом покинет команду. Как сообщает Daily Mail, форвард, проведший минувший сезон в аренде в "Сандерленде", будет выставлен на продажу. Главный тренер "красных" Брендан Роджерс не рассчитывает на этого нападающего и намерен укрепить атаку новичками, поэтому с Борини "Ливерпулю" придется расстаться. Ранее сам форвард заявлял, что рассчитывает получить свой шанс в стане мерсисайдцев.