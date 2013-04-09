Фил Невилл завершает карьеру в "Эвертоне"
36-летний капитан "Эвертона" Фил Невилл объявил о том, что покинет команду по окончании сезона, информирует Sky Sports. В последнее время защитник испытывал проблемы со здоровьем – его беспокоило колено. В текущем сезоне Невилл провел 18 матчей в чемпионате Англии и отметился одной результативной передачей.
До "Эвертона", куда Невилл перешел в 2005 году, он выступал за "Манчестер Юнайтед". За свою карьеру он выиграл шесть чемпионатов Англии, три Кубка страны, три Суперкубка, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. Всего в чемпионате Англии он провел 505 матчей и забил 9 мячей. За сборную Англии Невилл провел 59 встреч.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|5
|3
|58-26
|56
|
3
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35-44
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
16
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
17
|Эвертон
|25
|8
|6
|11
|27-33
|20
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|23.02
|23:00
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|- : -
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|- : -
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|22
|1
|7