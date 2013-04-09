Фил Невилл завершает карьеру в "Эвертоне"

36-летний капитан "Эвертона" Фил Невилл объявил о том, что покинет команду по окончании сезона, информирует Sky Sports. В последнее время защитник испытывал проблемы со здоровьем – его беспокоило колено. В текущем сезоне Невилл провел 18 матчей в чемпионате Англии и отметился одной результативной передачей.

До "Эвертона", куда Невилл перешел в 2005 году, он выступал за "Манчестер Юнайтед". За свою карьеру он выиграл шесть чемпионатов Англии, три Кубка страны, три Суперкубка, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. Всего в чемпионате Англии он провел 505 матчей и забил 9 мячей. За сборную Англии Невилл провел 59 встреч.