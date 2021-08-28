2 миллиона человек подписались на Instagram «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду
«Манчестер Юнайтед» в пятницу, 27 августа, объявил о возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду. Английский клуб купит 36-летнего португальца у «Ювентуса».
После публикации поста о возвращении Роналду в социальной сети Instagram количество подписчиков «Манчестер Юнайтед» выросло более чем на 2 миллиона. До этой новости у страницы было 43,1 миллиона фолловеров, а сейчас уже более 45 миллионов.
При этом сам пост о возвращении Роналду набрал уже более 11 миллионов отметок «Мне нравится».
Напомним, Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе команды он провел в АПЛ 196 матчей, забив 84 мяча и сделав 34 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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