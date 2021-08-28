2 миллиона человек подписались на Instagram «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду

«Манчестер Юнайтед» в пятницу, 27 августа, объявил о возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду. Английский клуб купит 36-летнего португальца у «Ювентуса».

После публикации поста о возвращении Роналду в социальной сети Instagram количество подписчиков «Манчестер Юнайтед» выросло более чем на 2 миллиона. До этой новости у страницы было 43,1 миллиона фолловеров, а сейчас уже более 45 миллионов.

Страница «Манчестер Юнайтед» в Instagram.

При этом сам пост о возвращении Роналду набрал уже более 11 миллионов отметок «Мне нравится».

Напомним, Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе команды он провел в АПЛ 196 матчей, забив 84 мяча и сделав 34 голевые передачи.