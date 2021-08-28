«Ливерпуль» может подписать вратаря «Дерби Каунти»
Голкипер сборной Шотландии Дэвид Маршалл может покинуть «Дерби Каунти». «Ливерпуль» заинтересован в подписании 36-летнего шотландца.
«Красные» рассматривают Маршалла в качестве потенциального сменщика Алиссону. Шотландец в «Дерби Каунти» стал третьим вратарем, так как главный тренер Уэйн Руни отдает предпочтение более молодым игрокам.
В прошлом сезоне Маршалл сыграл в 33 матчах и пропустил 40 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю