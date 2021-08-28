Тиагу Силва разочарован переходом Рамоса в «ПСЖ»
Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал переход защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ». Парижский клуб заполучил 35-летнего испанца бесплатно, так как у игрока закончился контракт с «Реалом».
«Ничего не имею против Серхио Рамоса, но когда ему предложили двухлетний контракт, он был того же возраста, что и я в прошлом году. Так что это меня очень огорчило. Мой уход из «ПСЖ» — это страница, которая, безусловно, перевернута, но в то же время я много думаю об этом, много размышляю обо всем, что произошло. Думаю, что мог сделать для команды еще что-нибудь. Потому что я провел в «ПСЖ» не 8 дней и не 8 месяцев. Это были 8 лет, в которых было много побед, много работы, чтобы иметь возможность измениться и вывести «ПСЖ» на тот уровень, на котором он находится сегодня.
Я хочу, чтобы «ПСЖ» выигрывал, потому что клуб заслуживает всяческого уважения. Но в свете того, как все обернулось, у меня есть чувство печали, и чувствую, что все можно было сделать по-другому", — цитирует ESPN Силву.
Напомним, парижский клуб не стал предлагать бразильскому защитнику новый контракт в прошлом году ввиду возраста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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