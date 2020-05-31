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10 футболистов клубов чемпионшипа сдали положительные тесты на коронавирус

09:34
Новые случая коронавиурса в чемпионшипе. Фото efl.com.
Новые случая коронавиурса в чемпионшипе. Фото efl.com.
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Английская футбольная лига опубликовала результаты последнего тестирования на коронавирус в чемпионшипе.

В последних тестах приняли участие 1 058 футболистов и сотрудников из 24 клубов. Результаты тестов 10 человек оказались положительными. Инфицированные игроки и сотрудники команд будут отправлены на самоизоляцию в соответствии с рекомендациями лиги, после чего пройдут повторное тестирование.

Напомним, что во время первого раунда тестирования было выявлено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в чемпионшипе.

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