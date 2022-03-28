Хуньяли: «Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной Аргентины»
Бывший тренер сборной Аргентины высказался о завоевании Месси Кубка Америки
Бывший член тренерского штаба сборной Аргентины Клаудио Хуньяли высказался о завоевании нападающим Лионелем Месси Кубка Америки.
«Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной Аргентины, — приводит слова Хуньяли Eurosport. — Победа подарила ему прекрасные ощущения. Сейчас это помогает сборной, потому что обстановка вокруг нее очень спокойная и благожелательная. Это хорошая новость для Аргентины».
Напомним, что 34-летний аргентинец выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины в 2021 году. В финале турнира аргентинцы обыграли команду Бразилии со счетом 1:0.
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