Хуньяли: «Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной Аргентины»

Бывший член тренерского штаба сборной Аргентины Клаудио Хуньяли высказался о завоевании нападающим Лионелем Месси Кубка Америки.

«Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной Аргентины, — приводит слова Хуньяли Eurosport. — Победа подарила ему прекрасные ощущения. Сейчас это помогает сборной, потому что обстановка вокруг нее очень спокойная и благожелательная. Это хорошая новость для Аргентины».

Напомним, что 34-летний аргентинец выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины в 2021 году. В финале турнира аргентинцы обыграли команду Бразилии со счетом 1:0.