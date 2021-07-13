Роналдиньо: «Неймар — мой наследник»
08:16
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо высказался о нападающем национальной команды Неймаре.
«Без сомнений, Неймар — мой наследник. Это наш главный игрок, кумир бразильцев.
Он не потерял смелость, дриблинг. Всегда приятно видеть его на поле», — приводит слова Роналдиньо Goal со ссылкой на France Football.
11 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии уступила команде Аргентины (0:1). Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками турнира.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/neymar-is-my-heir-says-brazil-legend-ronaldinho/1as74y5kzly2szc66ehxsjg30
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