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Роналдиньо: «Неймар — мой наследник»

08:16
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо высказался о нападающем национальной команды Неймаре.

«Без сомнений, Неймар — мой наследник. Это наш главный игрок, кумир бразильцев.

Он не потерял смелость, дриблинг. Всегда приятно видеть его на поле», — приводит слова Роналдиньо Goal со ссылкой на France Football.

11 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии уступила команде Аргентины (0:1). Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками турнира.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/neymar-is-my-heir-says-brazil-legend-ronaldinho/1as74y5kzly2szc66ehxsjg30

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