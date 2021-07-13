Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо высказался о нападающем национальной команды Неймаре.

«Без сомнений, Неймар — мой наследник. Это наш главный игрок, кумир бразильцев.

Он не потерял смелость, дриблинг. Всегда приятно видеть его на поле», — приводит слова Роналдиньо Goal со ссылкой на France Football.

11 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии уступила команде Аргентины (0:1). Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками турнира.