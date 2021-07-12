«Боже, спасибо, что заставил меня осуществить мечту». Неймар опубликовал фото с финала Кубка Америки
15:02
Нападающий сборной Бразилии Нейма опубликовал пост в Instagram после поражения команды от Аргентины в финале Кубка Америки (0:1).
«Спасибо, боже... спасибо за то, что заставил меня испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за все. Я люблю тебя, бог. Я люблю тебя, Бразилия», — написал Неймар.
Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками турнира.
Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 году.
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