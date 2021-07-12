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«Боже, спасибо, что заставил меня осуществить мечту». Неймар опубликовал фото с финала Кубка Америки

15:02
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Нападающий сборной Бразилии Нейма опубликовал пост в Instagram после поражения команды от Аргентины в финале Кубка Америки (0:1).

«Спасибо, боже... спасибо за то, что заставил меня испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за все. Я люблю тебя, бог. Я люблю тебя, Бразилия», — написал Неймар.

Публикация от NJ 10 ?? (@neymarjr)

Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками турнира.

Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 году.

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