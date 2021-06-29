Месси впервые с 2017 года забил два гола в одном матче за сборную Аргентины

Сборная Аргентины забила три гола в ворота Боливии в матче 4-го тура Кубка Америки. Капитан аргентинцев Лионель Месси отметился дублем и голевой передачей.

Messi scores 2+ goals for Argentina in an official tournament for the first time since October 2017 ?? pic.twitter.com/PhDBAC74cu — ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2021

Как сообщает ESPN, впервые с октября 2017 года Месси забил два мяча в одной встрече за аргентинцев. Тогда он оформил дубль во встрече против Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

Всего на счету Месси 75 голов в 148 матчах за сборную Аргентины.