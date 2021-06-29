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Месси впервые с 2017 года забил два гола в одном матче за сборную Аргентины

04:10

Сборная Аргентины забила три гола в ворота Боливии в матче 4-го тура Кубка Америки. Капитан аргентинцев Лионель Месси отметился дублем и голевой передачей.

Как сообщает ESPN, впервые с октября 2017 года Месси забил два мяча в одной встрече за аргентинцев. Тогда он оформил дубль во встрече против Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

Всего на счету Месси 75 голов в 148 матчах за сборную Аргентины.

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Евгений Козинов все материалы автора
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