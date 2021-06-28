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Бразилия, Перу, Колумбия и Эквадор вышли в плей-офф Кубка Америки из группы B

02:24
Бразилия — Эквадор — 1:1. Фото Twitter
Бразилия — Эквадор — 1:1. Фото Twitter
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На групповом турнире Кубка Америки завершились матчи группы B.

Первое место с 10 очками заняла Бразилия, второе место у Перу (7), третью строчку заняла Колумбия (4), замкнул четверку Эквадор (3). Сборная Венесуэлы с 2 очками заняла пятое место. В плей-офф вышли первые четыре команды.

В группе A участие в плей-офф гарантировали Аргентина, Парагвай, Чили и Уругвай. Четвертьфинальные пары Кубка Америки станут известны после последнего тура в группе.

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