Месси поднял над головой трофей Кубка Америки. Фото
Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Капитан аргентинцев Лионель Месси завоевал первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008. Форвард после вручения золотых медалей поднял над головой трофей Кубка Америки.
El momento so?ado. El momento que tanto esper?. El momento de Argentina ?? ? ?#VibraElContinente #CopaAm?rica pic.twitter.com/RhX9MjucDV— Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 11, 2021
34-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира-2014, трижды завоевал серебряные медали Кубка Америки и один раз — бронзу континентального первенства.
На Кубке Америки-2021 Месси провел все 7 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
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