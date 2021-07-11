Месси поднял над головой трофей Кубка Америки. Фото

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.

Капитан аргентинцев Лионель Месси завоевал первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008. Форвард после вручения золотых медалей поднял над головой трофей Кубка Америки.

El momento so?ado. El momento que tanto esper?. El momento de Argentina ?? ? ?#VibraElContinente #CopaAm?rica pic.twitter.com/RhX9MjucDV — Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 11, 2021

34-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира-2014, трижды завоевал серебряные медали Кубка Америки и один раз — бронзу континентального первенства.

На Кубке Америки-2021 Месси провел все 7 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.