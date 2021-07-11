Магомед-Шапи Сулейманов — о Месси: «Седьмой «Золотой мяч» сразу тоже можно вынести»
Российский форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на победу сборной Аргентины над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки-2021.
21-летний футболист опубликовал в своем Instagram фотографию капитана аргентинцев Лионеля Месси с трофеем.
«Как же я рад за него. 7 Золотой (мяч) сразу тоже можно вынести», — написал Сулейманов.
Месси завоевал свой второй трофей в составе национальной команды. В 2008-м он выиграл золото на Олимпиаде в Пекине.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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