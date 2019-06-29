Лионель Месси: "Аргентина готова к матчу с Бразилией"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Венесуэлой в 1/4 финала Кубка Америки. В полуфинале аргентинцы встретятся с хозяевами турнира - сборной Бразилии.

- Команда играла очень уверенно, - цитирует официальный Твиттер сборной Аргентины Месси. - Это сложный турнир, где каждый может обыграть каждого. Мы провели непростой матч, но, к счастью, у нас не было проблем в обороне. Мы не давали соперникам пространства, действовали очень плотно и ждали шанса ускориться.

Мы готовы к матчу с Бразилией. В нем нужно быть предельно сконцентрированными. Сложно назвать фаворита нашего матча. Но они играют дома, за них будут болельщики.