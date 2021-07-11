Аргентина — Бразилия: Месси, Паредес, Каземиру и Неймар выйдут в старте на финал Кубка Америки
Стали известны составы Аргентины и Бразилии на финал Кубка Америки.
Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Отаменди, Ромеро, Акуна, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.
Запасные: Армани, Марчесин, Тальяфико, Пеццела, Агуэро, Паласиос, Н. Гонсалес, Родригес, Корреа, Гомес, Ли. Мартинес, Молина.
Бразилия: Эдерсон, Данилу, Маркиньюс, Силва, Лоди, Каземиру, Фред, Пакета, Ришарлисон, Эвертон, Неймар.
Запасные: Вевертон, Алиссон, Эмерсон, Милитау, Ортис, Алекс Сандру, Фабинью, Дуглас Луис, Рибейру, Фирмину, Габриэл Барбоса, Винисиус.
Финал Кубка Америки пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 03.00 (мск).
В матче за третье место сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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