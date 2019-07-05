Бразилию и Перу в финале Кубка Америки рассудит чилиец

Главным арбитром финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу станет чилиец Роберто Тобар.

Его помощниками будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, а четвертым судьей станет венесуэлец Алексис Эррера. Ответственным за ВАР назначен еще один представитель Чили Хулио Баскуньян, сообщается в официальном Twitter турнира.

Финал Кубка Америки пройдет 7 июля в 23.00 по московскому времени. На пути в финал команда Перу в полуфинале обыграла Чили со счетом 3:0, а Бразилия оказалась сильнее Аргентины (2:0).

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы