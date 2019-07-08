Бразилия выиграла Кубок Америки-2019

Сборная Бразилии обыграла Перу (3:1) в финале Кубка Америки. Пентакампеоны на 15-й минуте игры вышли вперед усилиями нападающего Эвертона. На 44-й минуте встречи форвард перуанцев Паоло Герреро сравнял счет.

Нападающий Габриэл Жезус точным ударом вывел вперед бразильцев в компенсированное время первого тайма. На 70-й минуте матча Жезус получил вторую желтую карточку за удар локтем и был удален с поля. Сборная Бразилии получила право на пенальти к 88-й минуте встречи. К точке подошел Ришарлисон и установил окончательный счет на табло.

Бразилия выиграла Кубок Америки в 9-й раз.

Кубок Америки

Финал

Бразилия – Перу – 3:1 (2:1)

Голы: Эвертон, 15 (1:0). Герреро, 44 – с пенальти (1:1). Габриэл Жезус, 45+3 (2:1). Ришарлисон, 90 – с пенальти (3:1).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Сандру, Габриэл Жезус, Каземиру, Артур, Коутинью (Эдер Милитау, 77), Эвертон (Аллан, 90+3), Роберту Фирмину (Ришарлисон, 75).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Каррильо (Поло, 86), Йотун (Руидиас, 78), Тапия (Гонсалес, 82), Куэва, Флорес, Герреро.

Предупреждения: Габриэл Жезус, 30. Тапия, 49. Тиагу Силва, 53. Самбрано, 68. Адвинкула, 84. Ришарлисон, 90+1.

Удаление: Габриэл Жезус, 70.

Судья: Тобар (Чили).

7 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион "Maracana".

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